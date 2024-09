Diretta Atalanta-Arsenal ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Alle ore 21 , al Gewiss Stadium , l' Atalanta ospita l' Arsenal nella gara d'esordio della nuova Champions League . La Dea ha ritrovato il successo contro la Fiorentina (3-2 in rimonta) e vuole partire con il piede giusto anche in Europa. I nerazzurri sono i campioni in carica dell'Europa League: lo scorso 22 maggio, a Dublino, la squadra di Gian Piero Gasperini ha infatti battuto il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso 3-0 (tripletta di Lookman) costringendo le Aspirine alla prima sconfitta stagionale e portando a casa un trofeo storico. Al debutto nella rivoluzionata coppa dalle grandi orecchie, i bergamaschi dovranno vedersela contro i Gunners, reduci dal successo nel derby del nord di Londra contro il Tottenham. La formazione di Mikel Arteta è imbattuta e con dieci punti, frutto di tre vittorie e un pareggio, insegue in classifica il Manchester City, capolista a punteggio pieno . Per gli orobici dieci sfide contro avversarie inglesi, ma nessun precedente contro l'Arsenal.

Atalanta-Arsenal: diretta tv e streaming

Atalanta-Arsenal, gara d'esordio della nuova Champions League, è in programma alle ore 21 al Gewiss Stadium di Bergamo e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.