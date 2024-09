Costacurta: “Inter una delle squadre più forti d’Europa”. Di Canio: “Può arrivare..."

"Io dall'Inter mi aspetto sempre tanto. Quando ripartivano, quelli del Manchester City correvano all'indietro... Oltre a fare una buona fase difensiva, i nerazzurri hanno fatto bene anche quando si affacciavano avanti. E questo vuol dire essere una delle squadre più forti d'Europa. L’Inter attaccava anche in sei ma poi quando doveva riprendere palla i giocatori nerazzurri rimasti dietro scalavano in avanti e quelli che erano in attacco accorciavano fermando le ripartenze pericolose del City: è sicuramente tra le migliori d'Europa". Lo ha detto Costacurta in studio a Sky Sport dopo il pareggio tra Manchester City e Inter in Champions League .

Il pensiero di Di Canio e Cambiaso

"Con un percorso particolare l'Inter può arrivare in fondo alla Champions League. Oggi ha fatto diverse volte il block and pass, ma senza spazzare la palla davanti all'area, bensì uscendo in palleggio anche contro la pressione del City. E ci sono riusciti sei-sette volte nel primo tempo. Il rammarico è che le potenziali occasioni da gol avute non si sono trasformate in tali perché è mancato qualche dettaglio. Sanno giocare in tutti i modi, anche in ripartenza ha giocatori che sanno correre portando la palla. L’Inter comunque ha fatto una grandissima partita” ha invece dichiarato Paolo Di Canio. L'ex Inter Cambiaso ha commentato: "Non sono stati contenti solo di mantenere, volevano incidere. Qualche passaggio che non è venuto nel modo giusto, qualche possesso troppo esterno, ma alla fine non è un'Inter andata lì per non perdere. E questo è un segno di maturità".