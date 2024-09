Acerbi-Haaland, il siparietto: "Ti ho fermato due volte". E la maglia...

"Italians do it better: a ripetizioni di marcatura stretta si va da lui". Le pagelle stilate su Tuttosport sono abbastanza chiare su quale sia stata la prestazione di Francesco Acerbi. Accanto alla motivazione anche un bel 6,5 come voto e quando c'è da marcare Haaland non è certo una passeggiata, anzi... Nove gol nelle prime quattro gare di Premier League ed è rimasto a secco nella sfida di Champions contro l'Inter. Non è stata la prima volta perché l'altra è capitata per la finale di Istanbul, dove però ha trionfato il City con la rete di Rodri. Una battaglia in campo, sportivamente parlando, tra il difensore nerazzurro e l'attaccante. E un siparietto tutto da ridere alla fine del match.