"Vialli, sempre grato": Percassi e l'esordio al Chelsea contro l'ex Juve

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Atalanta-Arsenal, esordio per entrambe le squadre nella nuova edizione della Champions League, Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L'amministratore delegato del club nerazzurro ha raccontato così le emozioni per questa importante sfida: "Siamo contentissimi, finalmente riusciamo ad avere lo stadio ristrutturato. Il progetto ci ha preso moltissimo, ma il risultato per noi è motivo di grande orgoglio e soddisfazione".