Champions, pari tra Atalanta e Arsenal. Juve: Lipsia ko, Di Maria avvisa

Termina con un pareggio il match d’esordio in Champions per l’Atalanta. Al Gewiss Stadium, la sfida contro l’ Arsenal - avversario condiviso con l’Inter di Inzaghi - termina 0-0. Un risultato che vale dunque il primo punto da spendere nella classifica del nuovo format del torneo, arrivato al termine di una gara equilibrata ma non priva di emozioni. La prossima giornata, la Dea affronterà in trasferta lo Shakhtar Donetsk nel match in programma il 2 ottobre alle ore 18.45. Avvio di gara ad alta intensità, con Carnesecchi che al 14' dapprima respinge il tiro di Saka su punizione e subito dopo nega il gol a Thomas . La Dea regge i ritmi della formazione di Arteta e al 30' ci prova con De Ketelaere , ma senza trovare la porta. Le squadre poi rallentano e si alternano nel possesso palla, trascinandosi al duplice fischio a reti inviolate. Nella ripresa, Ederson conquista un calcio di rigore poi fallito da Retegui , fermato due volte da Raya . A sbloccare le marcature ci prova allora Cuadrado , che chiamato in campo da Gasperini si rende pericoloso in due occasioni calciando da fuori area e sfiorando l'eurogol - si fa dunque subito notare l'ex Juve e Inter all'esordio con la maglia della Dea - . Al triplice fischio il risultato resta invariato.

Bene il Benfica. Lipsia ko

Buona la prima per il Benfica, fra gli otto avversari previsti nel calendario Champions della Juve di Thiago Motta: i lusitani affronteranno i bianconeri allo Stadium nel match valido per l'ultima giornata in programma il 29 gennaio 2025. Gli uomini di Nascimento - sorteggiati anche contro il Bologna di Italiano - superano la Stella Rossa al Maracanà con il finale di 2-1: la formazione serba sarà il prossimo avversario dell'Inter l'1 ottobre a San Siro, e del Milan di Fonseca alla 6ª giornata. A sbloccare le marcature ci pensa Akturkoglu al 9' minuto, e alla mezz'ora di gioco, il connazionale Kokcu firma il raddoppio battendo Glazer su calcio di punizione.

Nella ripresa, i padroni di casa indovinano l'approccio alla gara riaprendo i giochi all'85' con Milson. Il Benfica - che ha visto inoltre l'ottima prestazione dell'ex bianconero Di Maria - infrange poi sul palo il match point e difende il vantaggio fino al triplice fischio. Inizio in salita per il Lipsia, prossimo avversario della Juventus nell'incontro in programma il 2 ottobre alle ore 21 sul campo della Red Bull Arena - i tedeschi incontreranno anche la formazione di Inzaghi - . Ospiti dell'Atletico Madrid, gli uomini di Marco Rose cadono con il risultato finale di 2-1. È il Lipsia a sbloccare subito le marcature con Sesko (4’), subendo poi la rete di Griezmann (28’). Nel finale, Gimenez decide il match (90').

Le altre partite

Cala il poker il Leverkusen, che sul campo del Feyenoord si aggudica la prima giornata di Champions grazie alle marcature di Wirtz (5', 36'), Grimaldo (30') e all'autorete di Wellenreuther (44') - gara arbitrata da Davide Massa - . Il prossimo impegno europeo vedrà la formazione di Xabi Alonso ospiterà il Milan nell'incontro valido per la 2ª giornata. Alla BayArena, le Aspirine riceveranno anche i nerazzurri di Inzaghi nel penultimo impegno della prima fase del torneo. Sconfitta all’esordio per il Barcellona (sorteggiato contro l'Atalanta) che ospite del Monaco (avversario del Bologna) cade con il risultato finale di 2-1. Padroni di casa in vantaggio con Akliouche (16’), poi Yamal pareggia i conti (28’). Nella ripresa, la formazione allenata da Hutter si riporta sopra di un gol grazie a Ilenikhena. Bene il Brest, che nella sfida interna contro lo Sturm Graz si impone per 2-1.