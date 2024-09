Juve, il Lipsia perde un titolare in vista della sfida in Champions League

Prime importanti novità in vista della seconda giornata della Champions League 2024/2025 per la Juventus. Nelle ultime ore è arrivata al notizia dell'infortunio di Kevin Kampl, giocatore del Lipsia prossimo avversario dei bianconeri. Un'assenza pesante per la squadra tedesca, che dovrà fare a meno di lui a centrocampo. Secondo alcune indiscrezioni, il calciatore avrebbe accusato un problema ai flessori, con gli esami strumentali che chiariranno l'entità dell'acciacco. Niente di particolarmente grave, ma potrà tornare a calcare i campi da gioco solo dopo la pausa delle nazionali a metà ottobre.