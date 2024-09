San Siro, tolta la finale di Champions. La Uefa esclude Milano: il motivo

La finale di Champions League del 2027 non si disputerà a San Siro . La decisione è stata presa dopo il meeting della UEFA a Praga. A Milano era stato assegnato l'ultimo atto della competizione che avverrà tra tre anni , ma con una condizionale legata a lavori di ristrutturazione dello stadio e nei suoi dintorni. Il Comune non ha potuto dare queste garanzie richieste e i vertici del calcio europeo hanno dovuto quindi cancellare la sede e riaprire ora il processo di nomina.

Champions, niente finale a San Siro: il comunicato

Nonostante la nomina di San Siro di qualche mese fa, la decisione del Comitato era stata "sospesa fino a settembre, subordinatamente alla comunicazione della Figc sul progetto di ristrutturazione". Richieste che non sono state rispettate e che hanno portato a questa presa di posizione. Questa la nota della UEFA: "Poiché il Comune di Milano non poteva garantire che lo stadio San Siro e le aree circostanti non sarebbero stati interessati da lavori di ristrutturazione nel periodo della finale della UEFA Champions League 2027, è stato deciso di non assegnare la finale a Milano e di riaprire il processo di candidatura per nominare una sede adeguata, con una decisione attesa per maggio/giugno 2025".