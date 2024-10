Diretta Inter-Stella Rossa ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Tornata al successo sabato al Bluenergy Stadium contro l'Udinese (3-2), dopo il pareggio di Monza (1-1) e il ko nel derby (2-1), l'Inter alle ore 21 ospita allo stadio Giuseppe Meazza la Stella Rossa nel secondo turno della nuova Champions League. All'esordio i nerazzurri hanno pareggiato 0-0 a Manchester contro il City di Pep Guardiola: un punto prezioso su un campo difficile che fa ben sperare per il prosieguo nella competizione. Partenza un po' a rilento per Lautaro - il Toro, a secco nelle prime cinque gare di campionato, ha realizzato una doppietta contro i friulani - e compagni in campionato, che però sono solo a -2 dal Napoli capolista e sabato alle 20.45 affronteranno il Torino, che come il Milan ha gli stessi punti della squadra di Simone Inzaghi, a San Siro. La formazione serba, invece, sta dominando il proprio campionato: dopo nove turni ha conquistato 25 punti su 27 mettendo insieme otto vittorie, le ultime sette di fila, e un solo pareggio. In Champions League, invece, ha superato i norvegesi del Bodø/Glimt nei preliminari (ko per 2-1 all'andata e successo per 2-0 al ritorno) perdendo però al debutto in casa contro il Benfica. Due i precedenti tra la formazione di Belgrado e l'Inter: nei quarti di finale della Coppa Campioni 1980-81 finì 1-1 all'andata al Meazza e 1-0 per i nerazzurri - gol di Carlo Muraro - al ritorno.