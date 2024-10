Da obiettivi mercato a rivali: Lipsia-Juve, l’altra partita di Giuntoli

La politica di mercato del Lipsia non si discosta molto da quella intrapresa della Juventus nella nuova gestione: puntare sulla benzina verde dei giovani, senza aver paura di investire anche cifre importanti. La linea si discosta solo su un punto: i bianconeri hanno abbassato età media e monte ingaggi puntando però su elementi tra i 24 e i 26 anni, pronti a esplodere; i tedeschi vanno a pescare i migliori Under 20 in circolazione, aprendo il portafogli senza fare però follie. Normale dunque che tra i due club ci siano stati e ci siano ancora obiettivi in comune.

Lipsia-Juve, Nusa e il confrontro con Yildiz

Se da una parte, quella juventina, Kenan Yildiz con il numero 10 è il futuro che brilla già nel presente, dall’altra i gioiellini di casa Red Bull hanno la stessa età del fenomeno turco, classe 2005. E sono stati entrambi nella lista della spesa della Juventus in tempi recenti e recentissimi. I contatti fitti tra il club bianconero e Antonio Nusa risalgono all’ultima estate, quando poi è stato il Lipsia a strapparlo al Bruges per 21 milioni: un rischio più o meno calcolato, perché il talento non si discute, ma i problemi alle ginocchia ne avevano già impedito il passaggio al Tottenham a gennaio del 2024. Il duello tra Yildiz e Nusa è una sfida generazionale che, se entrambi manterranno le eccellenti premesse, potrebbe riproporsi nei prossimi anni: il Neymar norvegese - così era stato ribattezzato Nusa fin dai tempi dello Stabaek, a due passi da Oslo - ha le carte in regola per spostare gli equilibri in Europa, infortuni permettendo. Compagno di Nazionale di Haaland, chiamato a ispirarlo alle spalle, il talento del Lipsia sarà uno dei più attesi domani sera.