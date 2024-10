Juve, tre assenti Champions: il gesto di Douglas Luiz e il segnale di Thuram

Prima della partenza verso Lipsia per la seconda giornata di Champions League , la Juventus sta svolgendo l'ultima seduta di allenamento alla Continassa . Come da regola Uefa , i primi 15 minuti sono stati aperti alla stampa e hanno regalato già alcune notizie e curiosità. La più importante riguarda le condizioni di Timothy Weah dopo l'ultimo problema muscolare che lo aveva costretto a saltare la trasferta di Genova.

Juve, Weah ancora fuori: verso il forfait per il Lipsia

Timothy Weah non ha preso parte all'allenamento con il resto della squadra. L'esterno statunitense aveva infatti accusato un problema muscolare prima della partita contro il Genoa. Un infortunio che evidentemente non è stato smaltito e che lo costringerà, con ogni probabilità, a rimanere fuori dalla lista dei convocati di Thiago Motta per la seconda giornata di Champions League contro il Lipsia. Oltre all'ex Lille assenti anche Milik e Adzic.

Thuram tra i più in forma, il gesto di Douglas Luiz

Khephren Thuram è sembrato essere tra i calciatori più in forma dal punto di vista fisico. Il centrocampista francese ex Nizza ha infatti guidato il gruppo in tutti gli esercizi di corsa, mostrando una delle sue migliori qualità. Douglas Luiz è invece stato protagonista di un gesto molto particolare, visto che ha voluto aiutare lo staff di Thiago Motta a posizionare una porta per un esercizio. Proprio l'allenatore bianconero ha poi mostrato di non aver ancora perso il tocco da calciatore, visto che è arrivato in campo palleggiando per un lungo tratto.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE