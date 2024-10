Yildiz, qui è tutto diverso: il sogno per ripagare la Juve e diventare un top

Fa impazzire i tifosi della Juve

Yildiz sogna un altro gol per impreziosire la sua ancor giovane carriera internazionale e per avvicinare di gran carriera l’evoluzione da potenziale fuoriclasse a giovane campione. E lo sogna su un palcoscenico evidentemente particolare per lui, tedesco di Ratisbona, almeno per nascita e per gioventù. Le infinite strade del pallone, poi, l’hanno portato a prediligere la nazionalità turca, ereditata dal papà, ma questa è un’altra storia. Yildiz in Germania è cresciuto e, almeno calcisticamente, da quando ha lasciato il vivaio del Bayern non ci è più tornato con il proprio club. Con la Juventus, in estate, aveva infatti saltato anche il mini-ritiro di Herzogenaurach, approfittando degli ultimi giorni di vacanza per godersi il mare di Jesolo e, semmai, per tornare a salutare parenti e vecchi amici proprio a Ratisbona, dove non si fa mai mancare una visita allo zio e una capatina al Cafe Jolie. Altro discorso con la Nazionale, ovviamente, perché il talento bianconero proprio a Berlino aveva trovato il primo gol con la maglia della Turchia, mentre pochi mesi fa si è spinto fino ai quarti di finale degli Europei, disputati tra Dortmund, Amburgo, Berlino e... Lipsia. L’aula di questa sera per la classe dei 2005.