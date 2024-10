Shakhtar-Atalanta, Gasperini e la squadra partiranno da Verona: il motivo

Partenza rimandata per l' Atalanta che è costretta a dover cambiare i piani in vista della gara di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk . Il volo, previsto in mattinata, è stato spostato nel pomeriggio a causa di un incidente nell'aereoporto di Orio al Serio. Secondo le ultime indiscrezioni, però, non dovrebbero esserci problemi per i nerazzuri che partiranno quasi sicuramente dall'areoporto di Verona con un aereo charter, e non più da Bergamo, per poi, una volta atterrati, andare direttamente allo stadio per le conferenze stampa pre partita. Insieme a Gian Piero Gasperini parlerà Charles De Ketelaere .

Atalanta, le parole del Papu Gomez su Gasperini

"L'Atalanta è in una fase di costruzione, sono arrivati 11 giocatori nuovi, non c'è il tempo di provare, ci sono le partite da giocare. C'è una rosa importante e di solito le squadre di Gasperini girano meglio dopo gennaio-febbraio". Così il Papu Gomez, ai microfoni di Sky Sport, sul momento della sua ex squadra, l'Atalanta, domani impegnata in Champions contro lo Shakhtar Donetsk. "Il mister chiede molto dal punto di vista fisico, i suoi sono allenamenti tosti e all'inizio fai fatica, poi c'è la pare tattica e anche qui il mister chiede tanto, ci sono tante cose nuove da imparare", ha aggiunto l'argentino che poi si sofferma su Lookman, che sembrava in partenza per poi restare e riprendersi il suo spazio. "Il problema è sempre lo stesso, il mercato finisce troppo tardi e condiziona un po' i giocatori, non conosco la vicenda Lookman, magari non è stato consigliato bene e si è fatto attirare dalle indiscrezioni", ha concluso Gomez.

Shakhtar Donetsk-Atalanta, i convocati di Gasperini

Sono 23 i convocati dall'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, per Shakhtar Donetsk-Atalanta, gara valida per la 2ª giornata della fase a gironi della Champions League, in programma mercoledì 2 ottobre alle 18.45 alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, in Germania. Di seguito la lista completa: Bellanova, Carnesecchi, Comi, Cuadrado, De Ketelaere, Del Lungo, de Roon, Djimsiti, Éderson, Godfrey, Kolašinac, Kossounou, Lookman, Manzoni, Palestra, Pašalic, Retegui, Rossi, Rui, Samardžic, Vlahovic, Zaniolo, Zappacosta.