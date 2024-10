Lipsia-Juventus, i convocati di Thiago Motta: la lista dei 22 per la Champions

Lipsia-Juventus, i convocati di Thiago Motta

Di seguito la lista completa dei convocati della Juventus per la partita contro il Lipsia: Perin, Bremer, Gatti, Locatelli, Danilo, Conceicao, Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Kalulu, McKennie, Thuram, Fagioli, Pinsoglio, Douglas Luiz, Cambiaso, Di Gregorio, Cabal, Savona, Rouhi, Mbangula. All'appello mancano Timothy Weah, che non ha ancora smaltito l’infortunio accusato la scorsa settimana in allenamento, e i lungodegenti Milik e Adzic.

