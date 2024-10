Chiesa, stop prima di Liverpool-Bologna: l'annuncio di Slot in conferenza

LIVERPOOL (Inghilterra) - Dopo il successo all'esordio a San Siro contro il Milan il Liverpool debutta in casa in Champions League contro un'altra squadra italiana, il Bologna. Mercoledì (ore 21) i Reds affrontano ad Anfield gli emiliani con Federico Chiesa che non sarà a disposizione di Slot. L'ex Juventus non si è allenato con il gruppo negli ultimi giorni e lo stesso allenatore ha confermato la sua assenza nella conferenza stampa della vigilia: "Jota è recuperato e dovrebbe esserci, mentre Chiesa ha avuto un problema in allenamento e non credo che ci sarà. Dispiace non poter contare su di lui, ma avrà tante altre occasioni per mostrare le proprie qualità". Il giocatore azzurro aveva giocato l'ultimo minuto del match contro i rossoneri (prima apparizione in la maglia Liverpool) e 18' nel suo debutto in Premier alla quinta giornata contro il Bournemouth per poi essere titolare (59 minuti) contro il West Ham in Efl Cup con tanto di assist nel successo per 5-1. Nell'ultima giornata, vittoria Reds a Wolverhampton, è rimasto in panchina.