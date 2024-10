Champions, Pusic sicuro: "L'Atalanta è tra le squadre più forti"

"L' Atalanta ha vinto l'Europa League, è una delle squadre più forti che ci sono in Europa. Nella rosa ha dei giocatori molto forti a livello individuale, hanno un loro modo di giocare. Ogni partita contro di loro è difficile, ma siamo pronti, sarà una gara davvero interessante". Lo ha dichiarato il tecnico dello Shakhtar Donetsk Marino Pusic intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta , valido per la seconda giornata della Champions League .

Le parole di Pusic in conferenza

"Giochiamo in uno stadio fantastico (sul neutro di Gelsenkirchen a causa del conflitto in Ucraina, ndr), ci ospita una squadra che ha molte cose in comune con noi. Sono sicuro che anche loro ci supporteranno. Il Bologna gioca in modo simile all'Atalanta: parliamo di una squadra disciplinata, contro di loro abbiamo strappato un buon pareggio. Pur giocando in maniera simile, l'Atalanta è comunque diversa dal Bologna, sarà una gara interessante", ha voluto ribadire Pusic.