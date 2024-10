Juve, Stoccarda bloccato sul pari dallo Sparta Praga. Salisburgo, che batosta

Lo Stoccarda non va oltre l'1-1 casalingo contro lo Sparta Praga nel secondo turno di Champions League . La formazione tedesca, avversaria della Juve il prossimo 22 ottobre, non è riuscita a trovare la vittoria e, dopo la sconfitta a Madrid all'esordio contro il Real, è a quota 1 punto nella classifica del girone unico della nuova Champions . Lo Sparta Praga, invece, sale a quota 4. A Stoccarda succede tutto nel primo tempo: gol dei padroni di casa realizzato da Millot al 7' minuto di gioco, pareggio degli ospiti con Kairinen al 32'.

Salisburgo, che batosta dal Brest

Pesante sconfitta casalinga invece per il Salisburgo, travolto in Austria dal Brest. I francesi vincono 4-0 e ottengono la seconda vittoria di fila in questa Champions. Secondo ko consecutivo, senza gol all'attivo, per il Salisburgo che rimane in fondo alla classifica con 0 punti. Dopo il gol annullato agli austriaci a inizio gara, il Brest passa avanti con Sima al 24' e poi dilaga nella ripresa con la rete di Camara, con il secondo sigillo di Sima e con il definitivo poker di Pereira Lage.