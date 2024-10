Inter a valanga, Milan piegato, eurogoleade: tutte le facce della Champions

MILANO - Dopo il prezioso pari all'esordio sul campo del Manchester City, l'Inter trova i primi tre punti nel secondo turno della nuova Champions League. A San Siro gli uomini di Inzaghi superano per 4-0 la Stella Rossa e salgono a quota 4 punti nella classifica della fase a girone unico. Nel primo tempo i padroni di casa sbloccano con Calhanoglu all'11' direttamente su calcio di punizione (aiutato da una leggera deviazione in barriera dell'ex Milan Krunic). Gli ospiti si affacciano dalle parti di Sommer, ma senza riuscire a pungere e al 60' Arnautovic trova il raddoppio: errore di Krunic che si fa strappare la palla da Taremi, gesto di altruismo del 99 nerazzurro e 2-0. Carlos Augusto sciupa la chance del tris, Inzaghi manda in campo Lautaro Martinez ed è subito ripagato: 3-0 su un altro assist di Taremi. L'iraniano all'80' si iscrive anche al tabellino dei marcatori: rigore del poker definitivo che regala il primo sorriso europeo ad Inzaghi.

Il Milan cade a Leverkusen Resta inchiodato a 0 punti il Milan di Fonseca che dopo il ko interno contro il Liverpool cade anche nella trasferta di Leverkusen contro il Bayer. Equilibrio nella prima frazione, ma i tedeschi sono più volte pericolosi dalle parti di Maignan. Boniface trova anche il gol ma in partenza di azione è netta la posizione di fuorigioco di Frimpong. Scampato il pericolo il Milan non reagisce con convinzione e ad inizio ripresa l'attaccante nigeriano punisce su una respinta corta di Maignan. Con l'1-0 delle Aspirine, i rossoneri trovano spirito d'iniziativa. Fonseca manda in campo anche Morata che cambia il volto dell'attacco. Aumenta il coraggio e all'80' è doppia l'occasione: prima la traversa di Theo Hernandez, poi il colpo di testa di Morata che accarezza il palo e termina fuori. Forcing finale del Milan, ma il Bayer resiste e porta a casa il successo. Proteste di Fonseca e dei giocatori rossoneri per un contatto Tah-Loftus Cheek in area di rigore in pieno recupero. Bayer Leverkusen-Milan, tabellino e statistiche

Goleade Dortmund, Barcellona e City A 4 punti con l'Inter, l'Arsenal che si aggiudica il big match di serata piegando il Psg per 2-0 all'Emirates. Decidono Havertz e Saka, sulle due reti pesano due indecisioni di Donnarumma. E il City che passa 4-0 a Bratislava contro lo Slovan: Gundogan, Foden, Haaland e McAtee in gol. Dominio assoluto per il Borussia Dortmund che viaggia a punteggio pieno dopo il 7-1 al Celtic: tripletta di Adeyemi, doppietta di Guirassy, l'ex Juve Emre Can su rigore e Nmecha le firme giallonere. Riscatta il ko dell'esordio il Barcellona, manita allo Young Boys con doppietta di Lewandowski, Inigo Martinez, Raphinha e un autogol di Camara. Non arrivano i primi tre punti per il Psv che dopo 3-1 dello Stadium contro la Juve, si fa raggiungere dallo Sporting Lisbona nel finale sull'1-1. Arsenal-Psg, tabellino e statistiche

