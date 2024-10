Inzaghi: Taremi e Arnautovic fondamentali. Inchiesta Ultras? Ha parlato Marotta

Le parole di Simone Inzaghi

Su Arnautovic e Taremi: "Un allenatore deve fare delle scelte ed è il risultato che ti dà ragione o no. I ragazzi ci stanno dando dentro, Taremi e Arnautovic hanno sfruttato bene la loro occasione così come gli altri. Lo stesso Zielinski con la sua tecnica ci ha aiutato contro una squadra che si difendeva bassa. Gli attaccanti sono fondamentali con i loro gol, Lautaro e Thuram sono quelli che giocano di più ma anche di Taremi e Arnautovic sono soddisfatto di quello che stanno facendo. Chiaramente un allenatore deve fare le scelte prima. Io in questo momento non devo farmi condizionare da quello che si dice e si sente. Io ho messo dei calciatori che per me erano funzionali per vincere questa gara". Infine, inevitabile una domanda sulla questione ultras: "Ne ha parlato Marotta nel pre gara. Insieme alla squadra, però, abbiamo pensato solo alla partita perché avevamo solo due giorni per lavorare. Di fronte avevamo una squadra forte. I ragazzi sono stati tutti bravissimi" ha concluso Inzaghi.