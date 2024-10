Fonseca: "Il mio miglior Milan, ci manca un rigore. Leao? Solito discorso..."

LEVERKUSEN (Germania) - Due ko nelle prime due partite di Champions League, il Milan di Fonseca si arrende anche al Bayer Leverkusen in un match nel quale i rossoneri hanno reagito solamente dopo il gol subito da Boniface. Al termine del match, il tecnico portoghese ha commentato così ai microfoni di SkySport: "Non abbiamo vinto, ma è la partita che mi è piaciuta di più da quando sono arrivato qui. Soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo disputato una partita fantastica: non è facile contro una squadra come il Bayer. Siamo tristi e delusi per il risultato, ma io sono soddisfatto per il coraggio e per la forma mostrata". Un match chiuso da un episodio nell'area tedesca che ha fatto infuriare la panchina del Milan: "Per me è rigore, è un intervento sulla linea. Ciò che è strano è che non hanno nemmeno rivisto la situazione. L'arbitro durante la partita non ha avuto dubbi, ma non mi piace parlare dell'arbitro".