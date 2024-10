Diretta Lipsia-Juve ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LIPSIA (GERMANIA) - Tornata al successo grazie al 3-0 al Ferraris contro il Genoa, arrivato dopo tre 0-0 consecutivi, la Juve alle ore 21 affronta il Lipsia nel secondo turno della nuova Champions League (esclusiva Amazon Prime Video). I bianconeri di Thiago Motta, imbattuti nelle prime sette gare della stagione, in campionato sono riusciti a tenere la porta inviolata stabilendo un record. All'esordio nella coppa dalle grandi orecchie è poi arrivato il convincente 3-1 sul Psv Eindhoven, aperto dalla perla di Kenan Yildiz che, con un gol alla Del Piero - Pinturicchio è il suo idolo ed esulta come lui, aprendo le braccia e mostrando la lingua -, è diventato il più giovane bianconero a segnare nella manifestazione superando proprio l'ex capitano. La Vecchia Signora, però, stasera dovrà vedersela contro la formazione tedesca guidata da Rose, un test importante per la retroguardia. Con undici punti, frutto di tre vittorie e due pareggi, la squadra della Red Bull è attualmente terza in Bundesliga alle spalle di Bayern Monaco (13) ed Eintracht Francoforte (12), mentre nel debutto in Champions League è arrivato il ko in rimonta al Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Nessun precedente tra le due formazioni.