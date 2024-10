Diretta Shakhtar-Atalanta ore 18.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Dopo il pareggio casalingo all’esordio con l’Arsenal, l’Atalanta fa visita allo Shakhtar Donetsk sul campo neutro di Gelsenkirchen nel secondo turno di Champions League e cerca la prima vittoria europea di questa stagione. “In Champions ci sono tutte squadre forti, abituate a vincere, loro pescano sempre tra i giocatori brasiliani per poi rivenderli. Abbiamo visto contro il Bologna che sono difficili da affrontare, sono abituati a giocare da sempre le coppe. Sono una squadra di valore, più giovane rispetto al passato ma preparati tecnicamente. Servirà una partita di spessore” ha detto Gasperini alla vigilia del match. “L'Atalanta ha vinto l'Europa League, è una delle squadre più forti che ci sono in Europa. Nella rosa ha dei giocatori molto forti a livello individuale, hanno un loro modo di giocare. Ogni partita contro di loro è difficile, ma siamo pronti, sarà una gara davvero interessante” ha invece dichiarato il tecnico dello Shakhtar Donetsk Marino Pusic .

Segui Shakhtar-Atalanta LIVE sul nostro sito

Dove vedere Shakhtar-Atalanta: diretta tv e streaming

La partita tra Shakhtar e Atalanta in programma alle ore 18.45 e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile su Now e Skygo.

Shakhtar-Atalanta, probabili formazioni

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Riznyk; Konoplya, Matviienko, Bondar, Henrique; Sudakov, Krystiv, Bondarenko; Subkv, Traoré, Newerton. All. Pusic. A disposizione: Fesiun, Franjic, Azarov, Tobias, Ghram, Stepanenko, Shved, Nazaryna, Gomes, Kevin, Pedrinho, Eguinaldo.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Comi, Del Lungo, Palestra, Cuadrado, Zaniol, Pasalic, Manzoni, Samardzic, Vlahovic.

ARBITRO: Pinheiro. ASSISTENTI: Jesus-Maia. QUARTO UOMO: Goncalves. VAR: Martins. AVAR: Dankert.

Shakhtar-Atalanta, scopri tutte le quote