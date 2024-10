Diretta Liverpool-Bologna ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Il Bologna vola a Liverpool dove alle 21 affronta i Reds ad Anfield nel secondo turno della nuova Champions League. Reduce dall'1-1 al Dall'Ara contro l'Atalanta in campionato, quinto pareggio in sette partite disputate in questo avvio di stagione, i rossoblù di Vincenzo Italiano sognano di fare la storia. Tornati a giocare la coppa dalle grandi orecchie a 60 anni di distanza dalla prima, storica volta, gli emiliani al debutto non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 in casa contro lo Shakhtar Donetsk, con Skorupski che ha anche parato un rigore a Sudakov. I Reds di Arne Slot, invece, all'esordio hanno espugnato il Meazza battendo in rimonta 3-1 il Milan. Non sarà della gara l'ex Juve Federico Chiesa che, come annunciato in conferenza stampa dal tecnico degli inglesi, è stato fermato da un problema fisico. A quota 15, frutto di cinque vittorie (una sola sconfitta, 1-0 ad Anfield contro il Nottingham Forest), il Liverpool al momento comanda la classifica di Premier League davanti a Manchester City e Arsenal, un punto sotto.