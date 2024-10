“Vlahovic più pericoloso in area, Sesko è un collante”: parola al bomber

Toni sulla sfida Sesko-Vlahovic

Dal punto di vista della finalizzazione, però, la bilancia pende a favore di Vlahovic, che l’anno scorso in campionato ha segnato 16 reti a fronte delle 14 del collega e, ora, è già a quota 4 in 6 partite, mentre Sesko è fermo a 2 in 5. In Champions, che è il terreno su cui si confronteranno questa sera, il biancorosso ha già segnato contro l’Atletico Madrid, mentre il bianconero non ha timbrato nella vittoria per 3-1 contro il Psv. Che la sfida tra i due sia affascinante lo conferma anche Luca Toni, attaccante “di stazza” (stava in mezzo ai due con i suoi 193 centimetri di altezza), che in Germania tutti ricordano per la sua stagione con il Bayern Monaco in cui vinse il titolo da capocannoniere del torneo. Toni ha le idee chiare sui due attaccanti: "Sono un grande fan di Benjamin Sesko. È un giocatore di alto livello, ma ancora molto giovane. Sarà emozionante vedere la battaglia tra lui e Dusan Vlahovic. Pertanto, non vedo l’ora di essere allo stadio di Lipsia e di valutare i due giocatori da vicino. Secondo me, sono due degli attaccanti più talentuosi d’Europa. Certo, hanno qualità diverse, ma in fin dei conti sono attaccanti con cuore e anima. Benjamin Sesko è forse meno numero nove rispetto a Dusan Vlahovic, ma ha sicuramente un futuro brillante davanti a sé". Entrambi, peraltro, arrivano da una doppietta in campionato: "Dusan è più pericoloso in area di rigore, perché si muove di più in area. Tuttavia, nonostante la sua stazza, Benjamin Sesko si collega benissimo con il centrocampo e con il resto della squadra. Prima di tutto è un attaccante, ma è anche un giocatore completo che può avere un impatto su tutto il campo. Deve solo diventare più costante davanti alla porta. Mentre Vlahovic deve legare meglio con il resto della squadra, Sesko deve diventare un rifinitore più potente. Forse i due potrebbero combinarsi per formare il centravanti perfetto. In ogni caso, sono entrambi ancora giovani e possiedono le qualità giuste per diventare due dei migliori attaccanti d’Europa".