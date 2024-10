Giuntoli: “Grande curiosità, Juve inesperta ma con voglia". E su Sesko...

A pochi minuti dall'inizio di Lipsia-Juventus, valida per la seconda giornata di Champions League, Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Prime Video per presentare la partita: "Abbiamo grande curiosità per capire cosa potremo fare in questa competizione con una squadra ed un allenatore nuovo. Siamo molto giovani ed inesperti, ma con grande voglia di fare bene. In questo momento parlare di singoli è scorretto, posso solo dire che sarà un test molto importante per noi". Spazio poi ad'analisi sulla rosa del Lipsia che potrebbe avere più di qualche obiettivo di mercato: "Sesko e Nusa? Sono calciatori molto bravi, ma ne hanno anche tanti altri anche come Raum, Geertruida e Openda. È una squadra molto importante, sarà un grande banco di prova".