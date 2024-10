Gasp oltre la Champions: "Ecco come stanno gli infortunati. Retegui..."

GELSENKIRCHEN (Germania) - Prima vittoria nella nuova Champions League per l'Atalanta di Giampiero Gasperini che a Gelsenkirchen batte 3-1 lo Shakhtar Donetsk. Le parole dell'allenatore della Dea ai microfoni di Sky Spot nel post-partita: "Una buona partita già nel primo tempo, temevo di più la gara ma il nostro approccio è stato migliore. Anche sul piano tecnico abbiamo fatto delle buone cose, la squadra è stata sicura - aggiunge - Dopo il pari con l'Arsenal questa vittoria era fondamentale, ora c'è il campionato che è molto duro e che in ogni partita devi stare bene. Con il Genoa, contro cui giochiamo stranamente sabato, speriamo di ottenere i tre punti per avere una classifica migliore. In Champions non possiamo fare calcoli dopo due partite, ora pensiamo alla prossima con il Celtic ma è importante aver vinto stasera per ambire a stare nella fascia alta"