Salah trascina il Liverpool contro il Bologna. Tonfi per Real e Bayern!

LIVERPOOL (Inghilterra) - Dopo il Milan al debutto il Liverpool batte un'altra squadra italiana piegando il Bologna per 2-0 rimanendo così imbattuto. Al 9' Dallinga spaventa Anfield segnando un bel gol ma la posizione del giocatore olandese è in fuorigioco e 120" dopo arriva la zampata sul secondo palo di Mac Allister su cross perfetto di Salah. Gli emiliani però non si scompongo e per due volte sfiorano il pareggio con Ndoye che prima colpisce la traversa (29') e tre minuti dopo anche il palo. Al 56' Orsolini ha sui piedi l'occasione d'oro per l'1-1 ma calcia addosso ad Allison da distanza ravvicinata, al 74' Salah manda i titoli di coda con un meraviglioso sinistro a giro sul secondo palo.