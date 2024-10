Fagioli, partita da maestro e parole emozionanti: "Sto dando tutto per la Juve"

Nicolò Fagioli è stato tra i protagonisti assoluti della straordinaria rimonta della Juventus per 3-2 contro il Lipsia . Il centrocampista bianconero, autore di una prestazione da sogno, ha giocato una partita sublime in mezzo al campo. Qualità, quantità e una tranquillità da campione per il classe 2001 che al termine della gara ha parlato ad Amazon Prime e ha analizzato la prestazione della squadra e la sua.

Fagioli, gioia Juve conto il Lipsia: le sue parole

Il centrocampista bianconero ha parlato così: "Fatto un ottimo primo tempo, peccato per il gol. Il mister ci ha detto che ci dovevamo credere perché avevamo tante occasioni. Poi Dusan e Conceicao hanno fatto un bellissimo gol e abbiamo reagito a quei 5 minuti terribili. Partita non perfetta perche abbiamo preso 2 gol, ma c'è stato tanto cuore da parte nostra". A chiudere, Fagioli, ha parlato della sua prestazione personale: "Miglior partita con la Juve, sì. È soltanto l’inizio dopo un periodo difficile per colpa mia, mi sto impegnando e sto dando tutto per questa maglia".