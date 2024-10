Motta uber alles: "In dieci questa Juve anche meglio. Si gioca in avanti"

Contro il Lipsia Thiago Motta ha messo il suo primo grande sigillo da allenatore della Juventus . I bianconeri sono stati infatti protagonisti di una prestazione straordinaria, con una rimonta da sogno per 3-2, che l'ex centrocampista ha commentato così ai microfoni di Prime Video: "Impresa del gruppo, abbiamo fatto una buona partita sin dal primo tempo. Qualche volta c’è stato uno sbaglio tecnico in qualche dettaglio. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, giocando anche in 10. Siamo sempre andati in avanti, perché difendersi? Abbiamo meritato questo risultato".

Juve, Motta: "Eravamo convinti di potergli fare male"

Thiago Motta ha quindi spiegato la scelta di continuare ad attaccare anche con un uomo in meno: "Il coraggio è stato della squadra, non mio. Quando siamo fuori casa dobbiamo capire che tipo di squadra affrontiamo. Eravamo veramente convinti di potergli fare male pressando alto. Anche con uno in meno la sensazione era quella. Avevamo la convinzione di essere superiori all’avversario oggi. Nel secondo tempo lo abbiamo dimostrato".

Motta: "Obiettivo Champions? Ancora troppo presto..."

Spazio quindi ai possibili obiettivi del club bianconero in Champions League dopo le prime due vittorie: "Troppo presto per saperlo, ma abbiamo vinto due partite contro due buone squadre. Dobbiamo continuare e pensare alla prossima di campionato con il Cagliari". Infine un commento sulle prime sensazioni relative all'infortunio di Bremer: "Dobbiamo aspettare e capire bene quale lesione o risultato potrà avere. Sia lui che Nico Gonzalez sono due giocatori importanti e speriamo di non perderli o di perderli per poco tempo".