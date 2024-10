Bayern, la finale in casa è una chimera: mai vinto a Monaco. Obiettivo 2025

“Finale Dahoam” si dice in dialetto bavarese. Finale in casa, sostanzialmente. Un termine coniato per quella notte del maggio 2012 in cui il Bayern Monaco sognava il trionfo casalingo all’ultimo atto della Champions League, quando di fronte si trovò il Chelsea di Roberto Di Matteo, fresco di scalpo all’ultimo Barcellona di Guardiola in semifinale, ma arrivato senza metà della formazione titolare. Ma con Drogba. Il resto è storia: il gol dell’ivoriano che risponde a Müller, i rigori finali, gli errori di Olic e soprattutto di Schweinsteiger, cuore bavarese più di tutti.