Champions, la sorpresa Sparta Praga che ora spaventa il City

E’ lo Sparta Praga una delle belle sorprese dopo le prime due giornate della nuova Champions League. I cechi hanno già 4 punti. Da far invidia ai tifosi del Milan, giusto per citarne una, ancora a zero. La squadra del danese Lars Friis , che in campionato viene da due titoli consecutivi e anche quest’anno duella con i cugini dello Slavia, ha cominciato forte battendo 3-0 il Salisburgo al debutto e lucrando un preziosissimo pareggio (1-1) martedi scorso in casa dello Stoccarda. I vice campioni di Germania, che erano passati in vantaggio con il solito Enzo Millot, sono stati ripresi da una punizione del nazionale finlandese Kaan Kairinen , già a quota 2 reti in Europa. Per arrivare al girone unico, lo Sparta Praga ha dovuto superare ben tre turni preliminari: Shamrock Rovers, Steaua Bucarest e Malmoe gli ostacoli superati dai cechi. Che adesso possono andare a sfidare, nel prossimo turno, il Manchester City alla… pari. Sì perché anche gli uomini di Guardiola hanno 4 punti dopo 2 giornate, avendo pareggiato 0-0 in casa con l’ Inter per poi dilagare in casa dello Slovan Bratislava.

Tecnico, squadra, club



Friis ha ereditato la squadra dal connazionale Brian Priske, del quale era stato vice. Cultore dell’equilibrio tattico, il 48enne tecnico vikingo è alla sua grande occasione dopo aver allenato in prima solo in patria (Aalborg e Viborg) e aver tentato fortuna in Inghilterra (al Brentford) dove al massimo era stato tecnico della squadra B o allenatore individuale. Della serie: non è mai troppo tardi. È dotato in rosa di un buon pacchetto offensivo: già 3 gol, tra campionato e Champions, a testa per il serbo Birmancevic (grande amico dello juventino Vlahovic con il quale condivide anche il manager), il nigeriano Olatunji e il nazionale kosovaro Krasniqi. Buone quotazioni anche per l’ala Haraslin (pure lui già 3 gol), ma il gioiellino è in difesa: Martin Vitik, braccetto di destra, 21 anni, già 3 presenze con la Repubblica Ceca, in estate era sul taccuino di Bologna e Torino. Per ora lo Sparta Praga non è disposto a privarsene, se non per una cifra attorno ai 15 milioni di euro. La proprietà d’altra parte non ha particolari problemi economici. Il presidente è Daniel Kretinsky, proprietario di Eph, il più grande gruppo energetico dell’Europa Centrale. Azionista di Le Monde, secondo Forbes ha un patrimonio di 3.4 miliardi di euro e ha azioni anche nel West Ham.