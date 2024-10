Juve-Stoccarda, ufficiale l'arbitro di Champions: i precedenti con le italiane

Dopo le due vittorie contro Psv e Lipsia, la Juventus è pronta a tornare in campo per la terza giornata della nuova fase a gironi della Champions League. I bianconeri di Thiago Motta saranno impegnati all'Allianz Stadium contro lo Stoccarda, squadra arrivata al secondo posto in Bundesliga nella scorsa stagione. A due giorni dal fischio d'inizio, previsto per martedì 22 ottobre alle ore 21, la Uefa ha reso nota la designazione arbitrale per la sfida. Svelate anche le scelte per il Milan ed il Bologna.