Juve, attenta a quei tre: Undav, Millot e Demirovic oro dello Stoccarda

La sosta dei campionati per le Nazionali porta a sedimentare pensieri e sensazioni. Ma anche ad allargare già lo sguardo ai prossimi impegni. Il ritorno in campo per la Juventus coinciderà in Champions League con il match interno contro lo Stoccarda . La bellissima rivelazione della scorsa stagione in Bundesliga (secondo posto, alle spalle del quasi invincibile Bayer Leverkusen) mettendosi dietro squadroni come Bayern Monaco e Borussia Dortmund, quest’anno sta faticando. Solo due campionati fa, lo Stoccarda si era salvato nel playout contro la terza di Zweite Bundesliga, l’Amburgo. Quest’anno è tornato a giocare la Champions League dopo 13 anni. Non è però un inizio di stagione scintillante per gli uomini di Sebastian Hoeness, che in campionato pagano già otto punti di distacco dalla testa della classifica ed è reduce da un pesante 4-0 in casa del Bayern Monaco. Lo Stoccarda staziona in una modesta metà classifica. In Champions League ha un punto avendo perso a Madrid con il Real, pur avendolo fatto tremare, ed essendosi fatto raggiungere in casa dallo Sparta Praga.

Demirovic e Undav per sostituire Guirassy

La vita di un allenatore è legata ai risultati e per Sebastian Hoeness, che nei mesi scorsi era stato a lungo anche sul taccuino del Bayern Monaco, è il momento di dare spiegazioni dopo aver festeggiato a lungo. Il tecnico si sta aggrappando ai gol del trio Demirovic-Undav-Millot. Il totale dice 12 gol in 3. C’è da colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Serhou Guirassy, 30 gol tra Bundesliga e Coppa Nazionale, accasatosi al Borussia Dortmund. Il bosniaco Ermedin Demirovic, cresciuto nel mito di Dzeko, acquistato in estate dall’Augusta per 21 milioni di euro, ha finora segnato solo in campionato, ma con 5 reti è secondo solo all’innarestabile Marmoush (8 gol con l’Eintracht Francoforte). E’ stato lui, nell’ultimo turno, a riprendere al 99’ l’Hoffenheim, evitando una sconfitta interna che avrebbe avuto effetti devastanti nella sosta. Il nazionale tedesco Deniz Undav, chiare origini turche, ha finora segnato 4 volte, una al Bernabeu. Hoeness lo usa anche come falso nove. E ha segnato anche due gol con la Germania nel match di Nations League vinto 2-1 in Bosnia.

Occhio anche a Millot e Leweling

Nello Stoccarda c'è poi l’uomo ovunque Enzo Millot, ventiduenne francese, chiuso nella sua Nazionale giusto per l’enorme talento presente tra i transalpini. E’ in continua ascesa. Il suo ruolo naturale è quello di sottopunta. Può stare in tutte e tre le posizioni dietro il centravanti. Ha segnato 3 gol, uno in Champions League, quello del momentaneo vantaggio con lo Sparta Praga. E sa andare in rete anche di testa (così è stato con i cechi) nonostante un altezza normale. Tecnica, rapidità e lettera di tempi e giocate. Questo è Enzo Millot. Il meno celebrato, ma forse il più prezioso nell’attacco dello Stoccarda. E guai a dimenticarsi di Jamie Leweling. Al debutto, e anche dal primo minuto, con la Germania ha segnato il gol decisivo per battere l'Olanda. Segnare non è il suo mestiere (1 gol in 10 gare con lo Stoccarda), lui firma assist e sono già 6 quelli in bacheca. Era nel taccuino della Roma, ma lo Stoccarda l'ha riscattato dall'Union Berlino. Ora pare che abbia una clausola di 18 milioni, ma c'è chi giura che non ne basterebbero 20 per assicurarselo.