Perin cita Battisti sugli obiettivi Juve in Champions. Poi la frase sul rinnovo

Juventus-Stoccarda, parla Mattia Perin

I bianconeri arrivano dal successo contro i biancocelesti che ha generato grande entusiasmo nell'ambiente, come conferma lo stesso Perin: "C'è tanto entusiasmo. Come sempre. Cerchiamo di non farci suggestione da quello che abbiamo intorno, ma proviamo a trovare nuovi stimoli. C'è energia e passione. Inizio di stagione? Benissimo. Stiamo cercando di creare una nuova filosofia. Io voglio dare la mia esperienza ai miei compagni".

Quali sono gli obiettivi che la Juventus potrà raggiungere? Il portiere non ha dubbi, ma cita Battisti: "Dove possiamo arrivare lo scopriremo solo vivendo. Ci piace stare molto nel presente, poi più riesci a stare in quel momento lì e più puoi alzare il tuo obiettivo. La nostra testa e anima è sullo Stoccarda, una squadra molto preparata che ha una filosofia simile alla nostra. Sarà difficile, ma sarà importante per il nostro percorso". Il bello deve ancora venire, parola di Perin: "Il potenziale massimo è alto e non lo abbiamo ancora raggiunto. È anche questo il bello di essere calciatori. Saper accettare un limite e superarlo, è lo stato mentale che fa l’80% di una persona e di un giocatore. Ci tengo a sottolinearlo perché parte tutto dalla mente. Tutto quello che facciamo dove possiamo fare la differenza, anche perché ci ascoltano tante persone che magari stanno vivendo un momento di difficoltà".

Futuro? "Stiamo parlando con la società per un rinnovo di contratto, vedremo. C’è la voglia di continuare ad ambo le parti".

Perin secondo portiere? Non proprio. "Non mi sento un secondo portiere, mi piace dire un co-titolare. Poi il mister fa delle scelte, ma dovremmo essere bravi a metterlo in difficoltà dimostrando con il lavoro che siamo 23 titolari. È la direzione che il calcio dovrebbe prendere in futuro". E sul rapporto con Di Gregorio: "Stiamo costruendo un legame ottimo, anche con Carlo (Pinsoglio) ci spingiamo a migliorarci, c’è una sana competizione. Quando ti svegli la mattina e non vedi l’ora di arrivare al campo perché c’è una competizione trasparente con un compagno, beh è il bello del calcio".

Motta punta molto sul gioco con i piedi dei portieri. Una caratteristica che ha portato miglioramenti tecnici? "Non si smette mai di migliorare e se si vuole si può farlo continuamente. Ci sentiamo molto coinvolti e il mister ha portato la voglia di dare più opzioni possibili al compagno che ha la palla. È il modo più semplice per mettere in risalto le qualità del portiere, dal punto di vista del gioco con i piedi".