"Zidane, Del Piero, Ferrara, oggi Motta è incredibile: Juve solo da ammirare"

Dopo Thiago Motta , anche Sebastian Hoeness ha presentato la sfida di Champions League tra Juventus e Stoccarda in conferenza stampa. L'allenatore tedesco è subito tornato sull'ultima pesante sconfitta in Bundesliga per 4-0 contro il Bayern Monaco: "Abbiamo giocato un buon prima tempo, ma abbiamo sbagliato le occasioni che ci sono capitate. Abbiamo comunque difeso bene nei primi 60' minuti, dovremo fare così anche domani e limitare le loro iniziative. La Juve ha subito un solo gol e concede poche chance, perciò dobbiamo sfruttarle al massimo rispetto a sabato. Dobbiamo imparare dagli errori fatti sabato. Purtroppo non è cambiata la situazione dell'infermieria".

Stoccarda, Hoeness: "Juve squadra da ammirare"

Hoeness ha quindi proseguito sottolineando l'importanza del controllo del gioco per entrambe le squadre: "È sempre importante per noi avere il contro della palla, così come facciamo in Bundesliga. Sarà interessante vedere chi avrà più il pallone. Dobbiamo attaccare in avanti il più possibile, loro sanno difendere molto bene sia in avanti che a tutto campo. Posso fare solo tanti complimenti a Thiago Motta per non aver mai perso. Hanno una serie di risultati incredibili, la Juve è una squadra ammirare". L'allenatore tedesco ha poi elogiato la storia della Juve: "Ho molti ricordi, hanno vinto tantissimo nella storia e hanno avuto i migliori giocatori. L’ho ammirata e mi ha sempre affascinato l’ambiente e i giocatori come Zidane, Del Piero. Hanno avuto anche grandi difensori come Ferrara e altri. E' un club con storia e tradizione e sono ripartiti con un nuovo allenatore che si è imposto subito in maniera molto importante".