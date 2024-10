Italiano, Aston Villa-Bologna e il concetto di Motta: "Cosa ci serve ora"

BIRMINGHAM (Inghilterra) - Terza giornata della nuova Champions League che vede il Bologna di Vincenzo Italiano fare visita all'Aston Villa. Gli inglesi sono imbattuti in Europa e in campionato arrivano con il vento in poppa del 3-1 rifilato al Fullham, le parole dell'allenatore degli emiliani alla vigilia: "Il risultato è sempre la prima problematica che bisogna risolvere. Ma come ci si arriva? Attraverso la prestazione, la crescita anche a piccoli passi ma arrivare a essere squadra e avere un'identità. Nelle altre due gare precedenti da questo punto di vista l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo cercare di mettere un po' più di malizia e furore per cercare di ottenere un risultato - aggiunge - Stiamo diventando squadra e stiamo trovando identità. Ma oltre alla forma, ci vuole la sostanza, ci servono i punti.