Diretta Milan-Bruges ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Alle ore 18.45 il Milan ospita al Meazza il Bruges nel terzo turno di Champions League . I rossoneri di Paulo Fonseca hanno assoluto bisogno di fare punti visto che dopo due partite sono ancora fermi a zero: dopo il ko per 3-1 al debutto in casa contro il Liverpool, arrivato tra l'altro dopo il momentaneo vantaggio firmato Pulisic al 3', il Diavolo è andato ko anche alla BayArena dove, nonostante una buona partita, si è arreso di fronte ai campioni di Germania per 1-0 (di Victor Boniface la rete che ha regalato il successo alle Aspirine di Xabi Alonso). I belgi di Nicky Haye n, invece, archiviata la sconfitta all'esordio contro il Borussia Dortmund (3-0) nell'altro match hanno superato lo Sturm Graz in trasferta grazie alla rete di Christos Tzolis.

Milan-Bruges: diretta tv e streaming

Milan-Bruges, gara valida per il terzo turno di Champions League, è in programma alle ore 18.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.