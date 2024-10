Gasperini: "In Champions bisogna stare sempre attenti. Retegui? Può ancora migliorare"

"In Champions bisogna stare attenti perché ci sono alcune squadre top contro le quali se sbagli gara poi veramente subire gol, ci sono squadre che in attacco hanno valori altissimi. Non faremo mai l'errore di prendere in considerazione una loro partita andata male. Dovremo essere molto attenti". Poi sugli infortunati Gasp ha aggiunto: "Dobbiamo vedere l'ultimo allenamento oggi, abbiamo dell'emergenza in difesa, soprattutto Hien e Kolasinac, vedremo oggi". Infine su Brendan Rodgers ha concluso così: "È una squadra offensiva, come quelle che ambiscono a vincere. Se vuoi vincere devi fare gol, è una grande squadra in Scozia, è giusto che il suo calcio sia offensivo. In Champions ci sono squadre molto forti, quando abbiamo fatto le prime esperienze dopo abbiamo imparato qualcosa, non abbiamo mai rinunciato al nostro modo di vedere il calcio".