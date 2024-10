“Spero abbiano una brutta giornata”: Inter, la vigilia Champions si infiamma

Vigilia di Champions League per l'Inter, che dopo aver pareggiato alla prima contro il Manchester City e vinto alla seconda con la Stella Rossa, domani scenderà in campo in casa dello Young Boys. Gli svizzeri saranno guidati Joel Magnin in panchina, tecnico dell'U21 del club e ad interim della prima squadra, dopo che la società ha esonerato un paio di settimane fa Raphael Wicky. A presentare la partita in sala stampa l'allenatore e il difensore Loris Benito.

Young Boys-Inter, Magnin e Benito in conferenza Così Magnin alla vigilia del match contro i nerazzurri: "Inter squadra top in Europa, ma scenderemo in campo uniti, con la volontà di farcela. Speriamo loro viano una brutta giornata. Ciò che ha fatto Inzaghi è evidente, parliamo di una squadra incredibile: vero che hanno alcuni calciatori infortunati, ma hanno a disposizione una rosa straordinaria. Un paio di assenze non cambieranno molto". Domani per Magnin sarà l'esordio da allenatore in Champions League: "L'ho vissuta da calciatore ed è stata una grande esperienza, adesso la vivrò da tecnico: sono pronto. Tutto ciò mi rende davvero orgoglioso".

Del match contro l'Inter ha parlato anche Benito: "Quando giochiamo con squadre così forti serve essere coraggiosi e sfruttare bene gli spazi nel campo: in questo modo potremo resistere. Se temo un giocatore in particolare? Difficile sceglierne uno, parliamo di una squadra di gran livello. Da difensore penso in primis agli attaccanti: mi piacerebbe dire Bisseck, che è un mio amico, ma giocheremo in zone di campo lontane. Ci sono delle differenze su come comportarsi in base a chi scenderà in campo: Lautaro è una punta più mobile, mentre Thuram, Arnautovic e Taremi sono più fisici e proteggono bene la palla".

