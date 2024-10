Inzaghi avvisa l'Inter verso lo Young Boys: "Sul sintetico non è uguale"

Sono le parole di Simone Inzaghi , intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla preparazione al prossimo match di Champions League. I nerazzurri sono attesi allo Stade de Suisse di Berna per la sfida contro lo Young Boys di Joel Magnin , in programma mercoledì 23 ottobre alle ore 21. Lautaro e compagni si presentano all'appuntamento con 4 punti in classifica, frutto del pareggio in trasferta con il Manchester City (0-0) all'esordio europeo e del successo interno contro lo Stella Rossa (4-0). La prossima giornata, l' Inter ospiterà l' Arsenal nell'incontro del 6 novembre.

Inzaghi: "Attenzione al campo sintetico"

"Non sarà una partita semplice, dobbiamo abituarci al campo sintetico", ha anticipato ai microfoni Sky il tecnico nerazzurro, che in Svizzera non potrà disporre di Calhanoglu e Acerbi. "Calhanoglu, Acerbi, Asllani e Buchanan non ci saranno. Ci saranno da valutare anche le condizioni di chi ha giocato domenica e capire come sta Zielinski, che ieri ha fatto un parziale e ha dato buone risposte. Cercherò di fare le scelte più giuste. Parliamo di una partita di Champions e le gare della massima competizione europea per club non sono mai semplici da affrontare. In campionato lo Young Boys non è partito benissimo, ma adesso è tornato l'allenatore dello scorso anno e hanno vinto e giocato una grande gara contro il Lucerna che era prima in classifica nel campionato svizzero. Sarà una partita difficile e bisognerà affrontarla nel modo giusto. Dovrò fare valutazioni attente, il campo sintetico cambia le cose. Non è uguale ed è per questo che oggi ci alleneremo qui oggi, cambiando le nostre abitudini. Ci dovremo abituare in poco tempo, nell'ora che dovremo fare sul campo bisognerà prestare molta attenzione. Lo Young Boys è una squadra strutturata, con un allenatore nuovo ma che conosce l'ambiente: sabato contro il Lucerna hanno fatto una buona gara. Ci sarà da prestare attenzione". Inzaghi ha poi risposto sulla prossima sfida di campionato contro la Juve di Thiago Motta, in programma il 27 ottobre a San Siro.