Motta: "Fagioli potenzialmente straordinario, lui e Douglas Luiz termometri Juve"

" Stoccarda? Non è vero che arriva da un momento difficile , è una buona squadra. Contro il Real Madrid al Bernabeu meritavano di più. In campionato contro il Dortmund hanno fatto molto bene. Giocano bene a calcio" - ha spiegato Thiago Motta ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match di Champions League contro i tedeschi . L'allenatore ha rivolto parole d'eologio anche per Fagioli e Douglas Luiz.

Juventus-Stoccarda, parla Thiago Motta

Queste le altre parole del tecnico bianconero nel pre partita: "Immagino una partita aperta e giocata bene. Dobbiamo portare la gara dalla nostra parte e non lasciargli fare quello che vogliono loro. In base a cosa faccio le scelte? In base a tutto, a come stanno i giocatori, agli avversari, alle connessioni in campo. Ma anche chi entrerà dovrà dare il suo contributo. Cambiaso? Sta bene e se avremo bisogno di lui nella ripresa ci aiuterà. Fagioli? Potenzialmente è un giocatore straordinario. Gioca in una posizione importante del campo e deve capire quando deve accelerare e quando rallentare, deve capire quando cambiare il ritmo e lo può fare. Così come Douglas Luiz".

