Reijnders scatenato, Camarda storico: Champions, prima vittoria per il Milan

Il Milan conquista i primi tre punti del nuovo format Champions, che ha visto i rossoneri andare ko contro Liverpool e Leverkusen nelle prime due giornate. A San Siro, gli uomini di Fonseca rispondono alla chiamata per trovare il primo successo in Europa, e superano il Bruges con il finale di 3-1. Un risultato che restituisce un po' d'ossigeno alla classifica, in vista anche della trasferta di Madrid contro la formazione di Ancelotti in programma il 5 novembre alle ore 21.

Il racconto della partita

Partono bene gli ospiti che si rendono pericolosi in tre occasioni nei primi sei minuti di gioco. Maignan è da subito chiamato a intervenire per due volte su Tzolis, negando il vantaggio con un grande intervento sul secondo tentativo dell'esterno greco. Un minuto dopo, Ordonez spacca la trasversa calciando di collo esterno da fuori area. Il primo cenno di vita del Milan arriva dopo il primo quarto di gioco, con un tiro debole di Fofana che si spegne sul fondo senza impensierire Mignolet. Alla mezz'ora, Leao si mostra finalmente al pubblico con una incursione in area che spiana alla strada a Pulisc, che trova però la risposta del portiere ospite. Il Bruges reagisce e si ripresenta nell'area rossonera, dove a sventare il pericolo è ancora una volta Maignan. Ma al 33', lo statunitense sblocca le marcature intercettando un difficile pallone di testa calciato dalla bandierina. Non passa molto che il brutto intervento di Onyedika su Reijnders costringe l'arbitro a estrarre il cartellino rosso dopo aver rivalutato l'episodio al Var.

Allo scadere del primo tempo, una pericolosa combinazione Leao-Reijnders spaventa il Bruges in dieci, salvato solo dalla brutta conclusione di Fofana che spreca un ghiotto tiro centrale in area. Nella ripresa, gli uomini di Hayen dimenticano di giocare con un uomo in meno e mandano Sabbe in rete (51') con una bella trama di passaggi che congela la difesa rossonera. Ma al 60', Reijnders scaccia via le paure e ritrova il vantaggio. 10 minuti dopo, il centrocampista olandese risponde presente ancora una volta e firma il 3-1. Al 76', Francesco Camarda subentra a Morata, diventando così il più giovane giocatore del Milan, nonché il più giovane italiano, a esordire in Champions League all'età di 16 anni e 226 giorni. Superato il primato dell'ex bianconero Moise Kean. L'attaccante rossonero non perde tempo e segna di testa la storica rete del 4-1, ma il Var annulla la marcatura per offside. Al triplice fischio esulta San Siro.

Manita Monaco: alla prossima c'è il Bologna

Secondo successo in Europa per il Monaco, che si aggiudica la sfida interna contro lo Stella Rossa grazie alle reti di Minamino (20', 70'), Embolo (45'+4'), Singo (54') e Akliouche (90'+6'). A segno per gli ospti Ndiaye (27', rig.): 5-1 il risultato finale. La formazione allenata da Hutter, si porta così a quota sette punti in classifica, con la complicità del successo all'esordio contro il Barcellona e del pareggio con la Dinamo Zagabria al secondo impegno del torneo. La prossima giornata, il Monaco sarà ospite del Bologna di Italiano (5 novembre ore 21).