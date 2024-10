Stoccarda padrone allo Stadium, non basta Buffon Perin: ko Juve in Champions

Non basta un Perin formato Buffon a una Juve schiacciata e dominata dallo Stoccarda dall'inizio alla fine: allo Stadium arriva la prima sconfitta stagionale dei bianconeri. La squadra di Motta non aveva subito gol nei novanta minuti nonostante un bombardamento tedesco incessante, con lo spirito di Allegri che sembrava sceso sullo Stadium per fa diventare la sfida di Champions una serata degna dei migliori fortini allegriani, di quelle che sapevi che tanto gli avversari non ce l'avrebbero mai fatta no matter what. E siccome si ricordano i tempi di Max, a fargli compagnia erano arrivate anche le manone di Buffon nei guanti di Perin a trasformarlo nel Superman inviolabile degli anni d'oro con il numero 1 sulle spalle e a dimostrare sul campo di strameritare il rinnovo del contratto. Ma i ricordi sfumano e svaniscono e il ko arriva, negli ultimi minuti, con la squadra in dieci e alle corde, con il cazzotto finale di El-Bilal Toure al 92' a risvegliare bruscamente dai sogni: così non si fa strada né in Europa né in Italia.