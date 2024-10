Calafiori ko, brutto infortunio al ginocchio in Arsenal-Shakhtar

Riccardo Calafiori fa preoccupare l' Arsenal e non solo. Il difensore dei Gunners, titolare nella gara di Champions contro lo Shakhtar, è dovuto uscire al 70esimo della ripresa per un bruttissimo infortunio. Al suo posto è entrato Myles Lewis-Skelly , ma il pensiero è rivolto al difensore azzurro che è comunque uscito camminando sulle sue gambe. Ma cos'è successo?

Il difensore dell' Arsenal è andato a contrasto con Eguinaldo e nel movimento per cercare di tornare sul pallone ha fatto una torsione innaturale con il ginocchio destro. Calafiori è rimasto a terra dolorante ed è dovuto entrare lo staff medico per capire le condizione del giocatore.

Il centrale ha subito alzato il braccio per far capire la gravità del problema ed è poi uscito dal campo con gli applausi di tutto lo stadio. Il ginocchio a cui potrebbe essersi fatto male non è lo stesso di quello già infortunato ai tempi della Roma. Quella volta è stata la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro in Youth League a frenare la crescita e la sua continuità in prima squadra dopo l'esordio. Ma è difficile fare previsioni stavolta, non resta che aspettare gli esami strumentali e capire quale sia l'entità del problema.