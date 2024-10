L'Aston Villa è primo in classifica: Bologna ko. Show Real: da 0-2 a 5-2!

Niente da fare per il Bologna in Champions League contro l'Aston Villa: i rossoblù perdono nel terzo turno della massima competizione europea e rimangono nella parte bassa della classifica con un solo punto. A Birmingham vince 2-0 la formazione di Emery, che ora comanda la graduatoria a punteggio pieno: decisive le reti di McGinn e Duran nel secondo tempo. Trionfa in casa anche il Real Madrid, che batte 5-2 in rimonta il Borussia Dortmund: tedeschi in vantaggio di due reti all'intervallo con Malen e Gittens, nella ripresa i blancos ribaltano tutto con le reti di Rudiger e Lucas Vasquez e la tripletta di uno scatenato Vinicius. Il brasiliano è stato il protagonista assoluto della gara, capace anche di realizzare un gol fantastico dopo una cavalcata di oltre 60 metri. Ancelotti raggiunge così la Juve a quota 6 punti.