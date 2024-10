Juve-Stoccarda, Fagioli zero scuse: "Messi male, larghi, si sono presi la palla"

Juve-Stoccarda, le dichiarazioni di Fagioli

Queste le dichiarazioni del centrocampista della Juventus: "Loro sono partiti forti sin dall’inizio, hanno tenuto la palla più di noi. Poi ci sono stati episodi che hanno condizionato la partita, ma potevamo fare meglio. Contraccolpo? No, dobbiamo pensare ad allenarci verso l’Inter e dobbiamo analizzare gli errori fatti per non ripeterli. Difficoltà nel girare palla? Lo Stoccarda occupava bene la parte centrale e non riuscivamo a imbucare centralmente. Loro invece la tenevano bene e ci tenevano nella nostra area. Abbiamo tutti caratteristiche diverse e dobbiamo essere in grado di dare il meglio, oggi secondo me eravamo messi male in campo, soprattutto il primo tempo, eravamo molto larghi.

Fagioli svela le richieste di Thiago Motta: "Mi chiede..."