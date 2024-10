Motta: "Sconfitta durissima, Stoccarda superiore". Poi la frase sull'Inter

"Hanno meritato, dal primo minuto sono stati meglio di noi". Tanto brutta, forse troppo, per essere vera ma il verdetto del campo ha dato il suo esito e all'Allianz è arrivata la prima sconfitta della Juventus in stagione. Lo Stoccarda è riuscito a scardinare il fortino bianconero nel recupero con la rete dell'ex attaccante dell'Atalanta, El Bilal Touré . Una partita difficile dall'inizio alla fine in cui la formazione allenata da Thiago Motta ha faticato tantissimo a creare pericoli ai tedeschi e se non fosse stato per Perin, in formato Buffon, il passivo sarebbe stato anche più pesante: "Dobbiamo digerire la sconfitta". Un gol annullato a Undav, il rigore parato dal portiere bianconero e il rosso a Danilo: questi gli episodi che alla fine hanno segnato la gara. Al termine della partita ha parlato proprio l'allenatore italo-brasiliano.

Thiago Motta, le parole in conferenza

Thiago Motta è andato a parlare anche in conferenza: "Perdere da sempre fastidio e non piace a nessuno. Bisogna digerire il prima possibile e si deve andare avanti. La partita è stata durissima per noi e loro hanno vinto meritatamente. Noi abbiamo subito il loro gioco per quasi tutta la partita. Bisogna fare i complimenti allo Stoccarda e accettare il risultato e pensare alla prossima".

Sui demeriti della Juve: "Non dico le cose a caso. Hanno fatto bene contro Real Madrid e Dortmund, una buonissima squadra che ci ha messo tanto in difficoltà. C'è da migliorare per competere a questo livello". Sul possibile recupero di Koopmeiners: "Non lo so. Non possiamo parlare di mancanza dopo una partita così. Noi non vogliamo trovare scuse. Abbiamo sofferto e hanno meritato di vincere". Sui cambi: "Per Conceicao ho messo Weah per giocare insieme a Cambiaso. Per Dusan ho messo Kenan a giocare al suo posto".