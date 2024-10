Perin leader, parole da Champions: "Juve, ecco a che servono i fallimenti"

Juve-Stoccarda, le dichiarazioni di Perin

Queste le altre dichiarazioni del portiere bianconero nel post partita: "Non ho mai visto nessuno avere successo senza avere dei fallimenti prima, se si può chiamare così una sconfitta. Credo che eravamo un po’ sottotono rispetto al nostro solito atteggiamento, non siamo stati in grado di risolvere i problemi che ci hanno creato in partita. Se non mi sento un secondo portiere? Non solo questa stagione, anche gli altri anni. So che nella vita ci sono delle categorie. Pensano che abbia fatto questa scelta per comodità, ma è il contrario. Restare in equilibrio quando non si gioca è dura e restare in equilibrio dal punto di vista fisico e mentale è un lavoro enorme. La prestazione di stasera non potrò godermela per la sconfitta. Ora digeriamo questo risultato e da dopodomani pensiamo all’Inter".

