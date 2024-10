Diretta Atalanta-Celtic ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Atalanta sfida il Celtic nella terza giornata della prima fase della nuova Champions League. I bergamaschi, a quota 4 punti, sono reduci da due vittorie consecutive in campionato: in Europa, invece, un successo contro lo Shakhtar (3-0) e lo 0-0 nella sfida inaugurale contro l'Arsenal. Situazione simile per gli scozzesi per quanto riguarda la classifica anche se nell'ultima uscita hanno subito un pesantissimo 7-1 contro il Borussia Dortmund. "In campionato queste ultime due vittorie hanno migliorato la classifica, ma questa è un'altra competizione. Dopo due partite, alla terza giornata i punti iniziano a essere più pesanti. Mi auguro che sia una partita di calcio bella e piacevole. Credo sarà una partita aperta perché sono due squadre che cercano di fare gol. Loro dominano da anni il proprio campionato, hanno dei giocatori veloci, dovremo fare un'ottima gara" ha detto Gasperini nella conferenza della vigilia.