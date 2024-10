Atalanta, solo un pari dopo 90 minuti di assedio. Frena anche Xabi Alonso

Pareggio amaro per l'Atalanta, che al Gewiss Stadium non va oltre lo 0-0. Un risultato rimediato nonostante il continuo assedio contro la porta del Celtic, con 22 tiri totali di cui 6 contro la porta ospite. La formazione di Rodgers , che di tiri in porta ne ha fatti 2, resiste per tutto l'incontro rendendosi pericolosa in poche occasioni. La Dea rientra dunque dalla 3ª giornata di Champions League con 5 punti in classifica. La prossima giornata, Retegui e compagni scenderanno sul campo dello Stoccarda di Hoeness , reduce dal successo contro la Juve allo Stadium .

Il racconto della partita

Padroni di casa subito in controllo del gioco, impegnando la difesa avversaria con diverse incursioni pericolose già nei primi minuti. Al 14', Retegui riceve in area il cross insidioso di Ederson senza però riuscire a colpire la palla a pochi passi da Schmeichel. La Dea ci riprova allora con Pasalic, che con un grande stacco raggiunge il traversone servito da Zappacosta e colpisce la traversa. La palla ricade in area, ma al secondo tentativo l'attaccante croato colpisce alto. Al 23', è ancora Paslic a tentare il vantaggio calciando un rigore in movimento senza però superare il portiere. Un'altra occasione arriva con l'esterno azzurro che colpisce da centro area ma spedice di poco alto sopra la traversa. Nella, gli uomini di Gasperini riprendono l'assalto alla porta ospite. Il Celtic soffre e resiste, ma riesce a raggiungere Carnesecchi rendendosi pericoloso con un tiro dalla distanza di Valle, respinto dal portiere nerazzurro con la punta del piede. La gara si sposta nuovamente sul versante ospite, dove a ritentare il vantaggio sono Hien, De Ketelaere e ancora Zappacosta. Allo scadere ci riprova il difensore svedese, ma nonostante il possesso palla e l'assedio continuo, al triplice fischio le marcature restano inviolate.

Rallenta anche il Leverkusen

Pareggia anche il Bayer Leverkusen, che contro il Brest in trasferta passa in vantaggio con Wirtz al 24', per poi subire la rete degli uomini di Roy con Lees-Melou al 39'. Le Aspirine mancano così l'occasione di portarsi a quota 9 punti dopo i successi contro Feyenoord e Milan. Il prossimo impegno in Europa vedrà la formazione di Xabi Alonso scendere in campo ad Anfield contro il Liverpool di Arne Slot.