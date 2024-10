Carlos Augusto ko: Inzaghi, altro infortunio in vista di Inter-Juve

BERNA (Svizzera) - Non solo Thiago Motta è costretto a fare la conta degli infortunati. A meno di quattro giorni dal Derby d'Italia, con Acerbi e Calhanoglu in forte dubbio, il tecnico dell' Inter Simone Inzaghi perde anche Carlos Augusto , che si è arreso a un infortunio al 54' della sfida, valida per la terza giornata del super girone di Champions League, a Berna contro lo Young Boys .

Carlos Augusto, sospetto stiramento

L'esterno brasiliano ex Monza, infatti, si è accasciato dolorante a terra dopo aver sentito tirare: il sospetto è quello di uno stiramento, che lo terrebbe ai box per almeno un mese. Sostituito da Federico Dimarco e in attesa degli esami strumentali, con tutta probabilità Carlos Augusto non farà parte del big match tra Inter e Juventus in programma domenica, alle ore 18, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.